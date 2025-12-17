SORTEZ! – Maison du souvenir de Maillé

Le 16 décembre, nous avons eu le plaisir de recevoir Romain Taillefait, directeur de la Maison du Souvenir de Maillé. Il revient sur l’histoire tragique de ce village de Touraine marqué par le massacre du 25 août 1944.

Dans la première partie de l’émission, nous découvrons les faits historiques et les raisons pour lesquelles ce drame est longtemps resté un massacre silencieux. Romain Taillefait nous explique comment le village s’est reconstruit et pourquoi il est important de conserver cette mémoire aujourd’hui à travers les objets et les archives du musée.

L’émission aborde ensuite le travail pédagogique réalisé auprès des jeunes. Des visites scolaires aux ateliers pour enfants, l’invité explique comment raconter une histoire aussi difficile aux nouvelles générations. Il présente aussi les outils modernes du site comme l’auditorium et les interventions dans les établissements scolaires.

Enfin, nous parlons de la vie de l’association qui gère le lieu et de l’implication des habitants de Maillé 80 ans après les faits. Entre anecdotes et projets d’avenir, ce podcast vous permet de mieux comprendre l’importance de ce site historique local.



Nous avons écouté une sélection musicale signée La Femme, Luther et The Strokes.