Sortez! – Lüciole

Vendredi 15 mars

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Lucie et Thomas, deux membres du groupe tourangeau Lüciole. C’est Lucie qui a impulsé le projet et a demandé à ses camarades et ami(e)s de jazz à tours de former un quintette.

Durant l’émission, Lucie et Thomas nous ont raconté leurs parcours, la formation du groupe, leur façon de composer et nous avons même eu le droit à un live en fin d’émission.

La playlist de l’émission :

Lüciole – Amour Calcaire

Feu! Chatterton – Porte Z

Lüciole – Sac de Couacs

+Live

Prochaine dates :

Le 6 avril au Serpent Volant

Pour plus d’informations :

Le Insta de Lüciole

Le Youtube

Le Insta de Sortez!

Pour en savoir plus ? tout est dans le podcast 😉