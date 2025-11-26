Sortez ! – Les Coyotes de Joué-lès-Tours

Dans ce Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir Béatrice et Sébastien, tous deux membres de l’équipe mixte de softball des Coyotes de Joué-lès-Tours.

Béatrice et Sébastien ont pu nous éclairer sur le softball, ses règles, ses différents postes de jeu, ses différences avec le baseball… Ils ont également parlé de leur club, les Coyotes, de la bonne ambiance qui y règne et surtout… QUE LE CLUB RECRUTE !

Si vous êtes un sportif curieux et que vous voulez tester le softball, on vous invite à aller voir le site ou les réseaux sociaux du club des Coyotes de Joué-lès-Tours !

Playlist :

Negro Baseball League – Jean Grae ft Natural Ressource

Above the clouds – Gang Starr