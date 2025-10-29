Radio Campus Tours – 99.5 FM

Sortez! – Le Temps Machine (agenda culturel)

Notre invité du jour était Nathan Aulin, du Temps Machine, venu nous parler de l’agenda culturel et des rendez-vous à ne pas manquer cette saison !

Nous avons pu discuter des temps forts attendus par le public, des nouveautés de cette saison et de comment la programmation se fait-elle au sein d’une salle de concerts comme le Temps Machine.

Nous avons également abordé l’importance pour le Temps Machine de programmer des artistes locaux et de créer une parité à travers les groupes/artistes qui montent sur scène.

On vous invite à consulter toutes les dates des évènements sur le site du Temps Machine, et on vous souhaite une bonne écoute !

Playlist:

Batman – BU$HI

Particule – Miki

Vin italien – Yvnnis

C pas Bambi c le cerf – Gal

