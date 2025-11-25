SORTEZ! – la Nuit des Diamants Bruts (avec les 3 casquettes)

Dans cet épisode de « SORTEZ! » sur Radio Campus Tours 99.5, la compagnie « Les 3 Casquettes », représentée par Virginie, Louis et Igor, dévoile tous les secrets de la Nuit des Diamants Bruts 2025 !

En écoutant ce podcast, vous saurez tout sur l’édition 2025 ; ils vous diront tout sur le lieu (le Centre Culturel de St Pierre des Corps), les infos pratiques (accessibilité, restauration, déroulement) et ce qui promet d’être le meilleur moment de la soirée ! Écoutez Igor, comédien de doublage, partager son expérience et l’importance de ce type de scène pour affiner la confiance en soi des artistes émergents. Au-delà de l’événement, les membres des « 3 Casquettes » expliquent leur action pour l’insertion professionnelle et le développement de l’estime de soi à travers des formations. Pourquoi l’art, le théâtre et même l’art du clown sont-ils des outils bénéfiques pour le développement personnel ? Les invités vous révèlent leurs secrets.

Ne manquez pas la Nuit des Diamants Bruts le samedi 28 novembre au Centre Culturel de St Pierre des Corps.

Nous avons écouté :

Liquid sunshine de John Cameron

Break de Gogo Penguin