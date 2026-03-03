Sortez ! – La Maison Immobile

Dans cet épisode de Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir Caroline le Roy et Orlane Dumas, venues nous parler du film La Maison Immobile, qu’elles ont respectivement réalisé et produit au sein de leur société de production « Les Films de l’Aube Sauvage ».

Nous avons donc pu échanger autour de ce film documentaire et de la manière dont la réalisatrice Caroline a créé cette œuvre au fil de plusieurs années. On vous laisse avec le pitch officiel du film : À la limite de la ville, entre l’autoroute et la voie de chemin de fer, existe un lieu presque abandonné. On y trouve quelques préfabriqués construits à la hâte dans les années 60 pour accueillir les pieds-noirs d’Algérie. C’est là, dans ce décor improbable, entre béton et lopins de terre, qu’a vécu ma grand-mère pendant 40 ans. C’est là aussi que j’ai passé une partie de mon enfance et qu’aujourd’hui, l’association Émergence a ouvert un accueil de jour pour des familles de migrants. Le film est un portrait de ce lieu à travers le temps, les visages et les voix qui le constituent.

Les deux séances de projection du film se dérouleront aux Studios le mardi 3 mars à 18 h 45 ainsi que le vendredi 6 mars à 10 h.

Et, en fin d’émission, vous pourrez retrouver l’une des chroniques de Camille, intitulée « Parcours Sup’ – Misères et grandeurs ».

Playlist de l’émission :

People are afraid – Marlon Magnée et La Femme

pas ça la vie – Wallace Cleaver

Le bruit et le silence – Nes

Bissap du 20ème – ino casablanca