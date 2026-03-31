Sortez ! – La Compagnie du Coin

Aujourd’hui, dans cet épisode de Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir Clément Desbordes, alias « Gonzague », saxophoniste pour la Compagnie du Coin. Nous avons ensemble pu faire le point sur ce qu’étais la Compagnie du Coin, leur vision artistique et l’univers de la fanfare/spectacle déambulatoire.

Mais, si nous avons reçu Clément, c’était en grosse partie pour qu’il puisse nous parler de la dernière création de la Compagnie du Coin : 95% Mortel. Ce spectacle « traite du changement, permanent, inéluctable, de l’anxiété, de la solitude qu’elle provoque, et de nos réponses face à cela ». Allez allez, pas plus d’infos, faut écouter l’émission pour en savoir plus !

Retrouvez le spectacle 95% Mortel en sortie de résidence le vendredi 10 avril, à 21h30, au 37ème Parallèle, pour une version nocturne exclusive ! Les billets ici

Playlist de l’émission :

Rester dedans – P 446

Outavu – Bash Barrow

Le problème – Adriane Bonzini