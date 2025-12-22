Sortez ! – La ballade de Noël

C’est la saison des cadeaux, des tas d’cadeaux : la team Sortez! passait rue Colbert, alors, autant aller dénicher quelques curiosités à mettre sous votre sapin. Dominique Archambault nous accueille au Darcurium, cabinet de curiosités pour qui aime les insectes, le velours et les parures de coquillages. Nos pas nous portent ensuite à l’Hôtel consulaire, où l’association Les Courants d’arts propose un marché de créateurs locaux, une exposition et une programmation culturelle. Caroline Giraud, Léa Denis et Perrine Hernandez nous en disent plus. Et puis, c’est l’heure de gouter : direction Noah, pâtisserie végétale. Bûche, flan, brioches. Poursuivant sur notre erre, nous voici dans une boutique éphémère d’artistes. T.Leo nous en dit plus autour d’un café. Last but not least : le stand Utopia 56 sur le Marché de Noël de la ville de Tours.

