SORTEZ! – KOREAN TOURS FESTIVAL

Rendez-vous au Vinci du 27 février au 1er mars pour le Korean Tours Festival ! Que vous soyez là pour acheter votre premier Webtoon, tester un masque de beauté ou simplement découvrir de nouvelles saveurs, Valentine, Noémie et Andréa, venues présenter leurs structures (2MC-Production et Salangchae), vous attendent avec une énergie incroyable.

2MC-Production, c’est avant tout une équipe de passionnés d’événementiel basée à Tours : une structure à taille humaine, mais avec de grandes ambitions ! L’équipe se compose de profils variés : logistique, communication, programmation et relations avec les exposants. Leur moteur est de créer des ponts entre les cultures et de transformer le centre de congrès en un lieu d’évasion.

Là où le Japan Tours est très festif et parfois « bruyant » (ce qu’on adore !), le Korean Tours mise sur l’esthétique, le bien-être avec la K-beauty et une scénographie qui rappelle les rues de Séoul. La collaboration avec Salangchae (l’école coréenne de Tours) a été capitale pour garantir cette authenticité.