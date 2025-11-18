SORTEZ! – Juste une impression (Temps Machine)

Du 21 au 23 novembre, Le Temps Machine à Tours ouvrira ses portes à Juste une Impression, un événement dédié au fanzine et à la micro-édition. Les invitées, Margo et Camille, ont éclairci la différence entre le fanzine (souvent produit par des amateurs passionnés, à petit tirage) et la micro-édition (qui couvre un champ plus large de petits éditeurs indépendants).

Le vendredi 21 novembre : La journée démarre avec une carte blanche au label Un Je Ne Sais Quoi. Le public est invité à découvrir les release party de Tatiana Paris et du Grand Couturier, ainsi qu’un concert d’Antoine Bellanger. Cette programmation musicale ancre l’événement dans une démarche expérimentale qui fait écho à l’esprit du fanzine.

samedi 22 novembre : L’après-midi sera marqué par le salon des exposants (14h-18h) et l’installation d’un salon de tatouage par l’artiste Bengal, qui souligne l’inscription du tatouage dans l’univers graphique de la micro-édition. En soirée, place à la danse avec DJ Bigoudi et le duo Drift Punk au Club.

dimanche 23 novembre : Le salon des exposants continue (14h-18h). La journée est ponctuée par des activités comme le nail art de Olec Nelo, la présentation du livre « Les aventures fictives » de Léa MKL, et une Tombola Party pour clôturer l’après-midi avant l’after au bar le Jéricho.

Activités tout le week-end : Les visiteurs pourront découvrir le salon de trente acteurs locaux et nationaux, un coin lecture proposé par la Fanzinothèque de Poitiers, le collectif Ohlala, et l’oracle des amours du collectif Amour Rage et Anarchie.

L’émission se termine sur la perspective de futures éditions et un rappel des infos pratiques : entrée gratuite le samedi et le dimanche, restauration sur place, et la possibilité d’acheter des œuvres directement auprès des exposants.

Nous avons pu écouter :

Soda de Daoud et Julien Fillion

Friendly Hallucinations de Mac Miller

Gewalt Gewalt de Brutalismus 3000