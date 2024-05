Sortez! – interview Styleto

Laure alias Styleto s’est fait connaitre sur Youtube et les réseaux sociaux il y a maintenant 10 ans. Depuis petite elle chante mais elle s’est vraiment lancé en 2022 avec son single Se casser et son album Caroussel, un album dédié a des covers. Depuis, plusieurs single sont sorties tels que Trop bonnes, Dans la moyenne, Les visages et les odeurs, Capitaine, Faut que tu m’aimes. Au style varié pop Styleto nous promet musique authentique et réconfortante.

En 2023 Styleto fait un mini tour et en 2024 elle réalise une tournée en passant par Tours au Temps Machine le 17 mai. À cette occasion, Bastien et Juliette ont pu interviewer cette jeune femme pleine de talent et d’enthousiasme.

