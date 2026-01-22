SORTEZ! – Infos Jeunes 37 (la Bourse Envie d’Agir)

Clara, Mok et Léo de l’équipe Infos Jeunes 37, sont venus nous dévoiler les informations sur la Bourse Envie d’Agir, un dispositif qui transforme les idées des jeunes en projets, grâce à un soutien financier et un accompagnement. Parallèlement, nos invités nous ont parlé du Tiers-Lieu 360, un espace d’innovation et de rencontre où se croisent créativité, orientation et lien social. Cet entretien offre un mode d’emploi pour tous ceux qui souhaitent s’investir, entreprendre ou simplement trouver un port d’attache pour leurs ambitions. Un épisode pour comprendre comment le territoire se mobilise pour donner aux jeunes le pouvoir d’agir.

Nous avons également reçu Joao, venu présenter la 17e édition de l’Intime Festival qui se tient du 22 au 24 janvier 2026 au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Entre la pop envoûtante de Vendredi sur Mer, la lecture rock fiévreuse de Joseph d’Anvers et Aurélie Saada, ou encore l’acoustique de Matthew Caws (Nada Surf), Joao nous dévoile les coulisses de ce festival « cocooning » qui réchauffe l’hiver en mêlant têtes d’affiche internationales et pépites locales comme Lahouaria.

Nous avons écouté :

Sucker de Spill Tab

Alter Ego de Jean Louis Aubert

Allo c moi de Théa