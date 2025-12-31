SORTEZ! – INFO JEUNE 37

Besoin d’un coup de pouce pour ton avenir ? Info Jeunes 37 débarque pour te donner toutes les clés de l’autonomie en Touraine. Jobs d’été, logement, orientation, départ à l’étranger ou engagement citoyen : on décrypte les dispositifs concrets et on donne la parole aux jeunes qui font bouger le département.

Retrouve des conseils d’experts, des témoignages inspirants de la bourse « Envie d’Agir » et les coulisses du 360 à Tours. Une info fiable, gratuite et sans filtre pour t’aider à tracer ta propre route.