Sortez – Ineige

Dans Sortez! Bastien et Juliette ont reçu le groupe tourangeaux Ineige, Inès, la chanteuse était déjà venue en fin d’année 2023 pour présenter un peu le groupe et cette fois-ci elle était accompagnée de Mathias le bassiste et de Jeremy le guitariste pour annoncer la sortie de leur premier album, les yeux fixés sur le soleil, disponible aujourd’hui 31 mai 2024.

Durant l’émission, Ineige nous ont raconté la production de leur album, l’univers créé autour ainsi que leur évolution depuis leur 2 premier E.P.

Dans le podcast, vous pourrez découvrir les futurs projets du groupe pour accompagner la sortie du projet. (comme des clips, une version physique, les concerts ou même un jeu vidéo)

Une émission parsemée d’influences musicales et des inspirations de nos 3 invités comme Yeule ou Ben Shemie.

Bien sûr, personne n’y échappe, Inès , Mathias et Jeremy ont répondu à la fameuse question de Juliette et affronte notre quoi ou quoi.

Les yeux fixés sur le soleil, un album qui se veut intemporel, a écouter et réécouter dès aujourd’hui, 31 mai, sur toutes les plateformes de streaming.

Pour plus d’informations :

Les yeux fixés sur le soleil

Le Insta d’Ineige

La chaine Youtube d’Ineige

Le Insta de Sortez!

La Playlist de l’émission :

Ineige – Les Yeux fixés sur le soleil

Ben Shemie – The Return

Yeule – Pixel Affection

Ineige – Pow

