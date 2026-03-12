SORTEZ! – Hinodé

Dans cet épisode de « Sortez ! » sur Radio Campus Tours, nous avons reçu Xavier de Maillard, trésorier de l’association Hinodé, pour une immersion au cœur de la culture japonaise en Touraine. L’entretien explore la genèse de l’association et son offre pédagogique, allant des cours de langue japonaise aux ateliers de calligraphie traditionnelle dirigés par Maître Reiko. L’émission met particulièrement en lumière les grands rendez-vous de l’année 2026, notamment la fête du printemps (Haru-matsuri) avec ses ateliers de cuisine où d’art floral (Ikebana, Kokedama). Xavier de Maillard revient également sur le rôle d’Hinodé au Japan Tours Festival et sa mission de créer un véritable pont culturel authentique entre le Japon et la ville de Tours.