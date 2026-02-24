SORTEZ! – Formation Mandataire judiciaire à la protection des majeurs + Association Confluence

Dans ce nouvel épisode de Sortez ! sur Radio Campus Tours (99.5), Nous avons reçu Ambre et Catherine, représentantes de l’association des étudiants MJPM (Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs), pour une immersion dans l’univers de la protection juridique. Entre administratif et terrain, le MJPM veille à la protection des biens et surtout de la personne. Comment concilier rigueur juridique et empathie ? Ambre et Catherine nous expliquent les réalité d’un métier où l’humain est au centre, entre satisfaction d’aider et complexité des situations de vie.

Nous avons également reçu Melvyn, vice-président chargé de la culture au sein de l’association Confluence. Ensemble, ils explorent les coulisses de la vie associative étudiante et lèvent le voile sur un événement phare à venir : un café-débat mêlant cinéma et réflexion géographique. Au programme : La projection d’un épisode de la série documentaire « Terres de Relations« , une œuvre qui interroge notre rapport au territoire. Nul besoin d’être un expert, l’événement est ouvert à tous les curieux, étudiants ou non. Le prochain café-géo aura lieu le 9 mars à partir de 18h à la faculté des Deux Lions, Bâtiment A, Amphi B, avec la participation de Rouba Kaedbey (enseignante chercheuse)

Playlist de l’épisode

Slo’ Jam – Makala & La Fève

Dramatique – Arone

Roots Time – Ryon

La vie est belle – Garçon printemps

Jpeux oublier – Blou Feet

On traîne – MDNS