Sortez ! – Fleurs de saison

À l’occasion de la Saint-Valentin et de la semaine de l’amour, nous avons décidé de nous pencher sur un problème encore trop peu connu : les fleurs de saison. En effet, les belles roses que l’on s’offre durant cette journée ou cette semaine ne sont pas si merveilleuses qu’on pourrait le penser… Allez, on ne vous spoil pas !

Et pour répondre à toutes ces questions, on a travaillé avec plein de belles personnes ! Nous avons d’abord reçu nos collègues du pôle transition écologique du Crous, Clarence et Micheline, qui sont venus nous introduire le sujet et nous donner quelques éléments de réponse.

Mais pour en avoir le cœur net, nous sommes allés voir des professionnelles du domaine : Clémence et Capucine de Plantain Maison Fleurie. Fleuristes spécialisées dans la composition de bouquets de fleurs de saison, elles nous ont tout expliqué sur la question : « Pourquoi les roses ne devraient-elles pas être vendues à la Saint-Valentin ? »

Allez allez les tourtereaux, c’est le moment de changer ces habitudes ! ?

Playlist de l’émission :

Leave the door open – Silk sonic

Jolie – Khaid

Death Do Us Part – Fridayy et Maria The Scientist

La vie est belle – Indochine