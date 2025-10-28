Sortez ! – Festival Emergences

Dans cet épisode de Sortez!, nous avons reçu Carlos Fernandez de Jazz à Tours ainsi que Marie Estrada de l’association C’est la Jazz Life, venus nous parler du festival Émergences, qui se déroulera du 4 au 9 novembre.

Nous avons pu parler de la programmation de l’événement, de l’accent mis sur l’inclusion et la parité dans la musique jazz, mais aussi de l’avancée actuelle de la musique jazz au niveau local.

Laissez-vous tenter par les différents concerts et événements prévus tout au long de cette semaine musicale ! Toutes les informations sont à retrouver à la fin de l’émission.u podcast, ou sur le site du festival : https://festivalemergences.fr .