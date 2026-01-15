SORTEZ! – FESTIVAL DESIR…DESIRS

Plongeons au cœur de l’un des festivals les plus audacieux de France à travers ce podcast dédié à la culture queer et à l’engagement militant. Depuis plus de 30 ans, le festival tourangeau Désirs Désirs explore les sexualités, les genres et les luttes sociales à travers le septième art. Cet épisode décrypte une programmation riche de films, de documentaires poignants et de performances qui bousculent les normes et réinventent les regards. Entre interviews d’organisateurs, rencontres avec des cinéastes et immersion dans l’effervescence des salles du Studio à Tours, découvrez comment cet événement transforme le cinéma en un espace de liberté et de dialogue. Un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et les curieux qui souhaitent célébrer la diversité et l’amour sous toutes ses formes.