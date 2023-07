Sortez ! – Festival Coucool 2023

Pour cette émission du mardi 4 juillet 2023, nous avons reçu Charles de Fréminville de l’association Coucool.

Coucool est une association à but non lucratif. Sa raison d’être est d’organiser des évènements artistiques, participatifs et festifs, en créant des espaces de liberté, d’expérimentations et d’émotions.

Le projet est né en 2016 du rassemblement d’une équipe de 17 personnes, aujourd’hui élargie à 45 personnes. En alliant leurs savoir-faire, ils mettent en œuvre des événements atypiques à la croisée de multiples disciplines.

Portées par plusieurs milliers d’adhérent.es et quelques centaines d’artistes, l’association repose sur un sens du dévouement collectif et sur des valeurs humaines fortes : la bienveillance, le consentement, le don, la solidarité, le respect de soi, des autres et de l’environnement.

Dans cet esprit, l’association reverse un tiers de ses bénéfices à des organisations caritatives (En Avant Toutes, Le Carillon, L’atelier des artistes en exil et le collectif Al-Beyt pour 2022), le reste étant réinvesti dans le projet lui-même.

Coucool organise chaque année leur festival. Pour l’édition 2023, Coucool vous donne rendez-vous le 28, 29 et 30 juillet au au Domaine de la Fougeraie à Saint-Paterne-Racan.

L’évènement réunit un large spectre de propositions artistiques : performances, concerts, expositions, installations, dispositifs interactifs, ateliers et conférences. La variété des styles et des esthétiques représentés permet des rencontres artistiques inédites : de la soul à l’électro, du shibari à la danse swing, du théâtre contemporain au one-man show, etc…

Le festival Coucool est 100% participatif : chaque participant.e s’implique dans son organisations.

La programmation est dévoilé le jour du festival, cultivant ainsi l’ouverture d’esprit des participant.es. Coucool proposera une programmation construite par l’équipe ainsi qu’une programmation construite par et avec le public.

Aujourd’hui, victime de son succès, le festival n’offre désormais de place que pour les habitants de la région de Touraine.

Pour la seconde partie de l’émission, nous avons écouter un épidose de la série de podcast « Vivons heureux avant la fin du monde » proposé sur Arte Radio .

Cette épisode s’intitule « C’est mieux quand ça dure : prendre soin des objets ».

Quelles relations entretenons-nous avec les objets?? Les chaudières, les valises, les tablettes numériques, les parapluies ?

Toutes ces choses précieuses ou banales que nous utilisons chaque jour pour nous faciliter la vie, mais auxquelles on accorde peu d’attention.

Peut-on continuer à les balancer à la déchèterie dès qu’ils ont la batterie qui flanche, ou une rayure sur la carlingue?? Alors que l’on sait pertinemment que les ressources naturelles nécessaires à leur fabrication s’épuisent ? que les tortues marines nagent au milieu de carcasses de frigos ? Pourquoi sommes-nous si infoutus de les dépanner ? De s’intéresser à ce qui se passe sous leur capot, dans les tréfonds de leurs mécanismes ? Et est-ce qu’un objet nous appartient vraiment si on est incapable de le réparer ?

Aux prises avec un lave-vaisselle agonisant, Delphine Saltel consacre un épisode à l’importance de la maintenance de nos objets. Les gestes que l’on est censé déployer pour faire durer les choses, mais que l’on fait si peu ou si mal.

