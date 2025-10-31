Sortez ! – Émission spéciale prendre soin de soi

Aujourd’hui, on vous propose un épisode un peu spécial. Nous avons reçu notre chroniqueuse Coco, qui anime un podcast sur le bien-être et le développement personnel (Al.Karaz). C’est donc dans la continuité de son podcast, et dans le cadre de ce mois d’octobre rose, que nous avons voulu créer un épisode spécial, axé sur le bien-être et sur la question : comment aller bien ?

On parle de plein de choses :

Coco nous raconte les problématiques actuelles liées à la santé personnelle, en s’adressant directement à vous, auditeurs.

nous raconte les problématiques actuelles liées à la santé personnelle, en s’adressant directement à vous, auditeurs. Lola fait une passerelle avec ses études de littérature en présentant le livre d’Annie Ernaux et Marc Marie, qui évoque notamment le cancer du sein dont a souffert l’autrice.

fait une passerelle avec ses études de littérature en présentant le livre d’Annie Ernaux et Marc Marie, qui évoque notamment le cancer du sein dont a souffert l’autrice. Elio vous parle du Service de Santé Étudiant (SSE), pose des questions personnelles autour du bien-être et rappelle l’importance de prendre en considération les symptômes d’une maladie avant que celle-ci ne s’aggrave.

Playlist :

Cabine – Luidji

Paradigme – La Femme

Leaveyourlove – Parcels

Frames – Verbz, Jollife, Kublai

*Association Flamme En Rose qui travaille avec Coco

*Le streamer Yldrix, qui soutient l’association Flamme En Rose avec Coco