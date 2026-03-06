Sortez ! – Docu-débat et Espace Santé Jeunes 37

Dans cet épisode de Sortez !, nous avons eu le plaisir de recevoir, dans un premier temps, Mywa Damelincourt, chargée de prévention chez Espace Santé Jeunes 37. Nous avons pu en apprendre plus sur cette équipe, sur leurs lieux d’accueil et sur tous les sujets qu’elles traitent avec les jeunes (et les parents) qui viennent les voir.

Pause musicale : Dans ma bulle (remix) — Romsii

Et dans la seconde partie de cette émission Sortez !, nous avons reçu Maude, Apolline et Oriane, étudiantes en Master 2 Justice, Procès et Procédures, parcours Conseil & Contentieux. Elles sont venues nous parler de leur docu-débat portant sur les dangers d’internet pour les mineurs, qui aura lieu le 31 mars 2026, de 18h à 20h30, aux cinémas Les Studios.