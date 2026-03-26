Sortez ! – Daudine

Aujourdâ€™hui dansÂ Sortez !, nous avons reÃ§u Daudine Ã lâ€™occasion de la sortie de son tout premier album, Dame en papierâ€¦ mais aussi dâ€™une release party Ã la salle Ockeghem !

Câ€™est donc le 9 avril que sortira le premier album studio de Daudine,Â Dame en papier, avec 8 titres abordant des thÃ©matiques parfois difficiles, parfois plus joyeuses, parfois chantÃ©es avec sÃ©rieux, et parfois avec humour.

Sur ce projet, câ€™est aussi la premiÃ¨re fois que Daudine se retrouve accompagnÃ©e par des musiciens dans le processus crÃ©atif de ses chansons â€” et surtout sur scÃ¨ne ! Pour dÃ©couvrir cette nouvelle alchimie, quoi de mieux que dâ€™aller les voir le 9 avril au soir, Ã la salle Ockeghem ? En plus, la premiÃ¨re partie sera assurÃ©e par Lâ€™Heure Bleue, projet portÃ© par Yohna SaÃ¯dÃ©. Ce sera pour eux lâ€™aboutissement de plusieurs mois de travail, et pour vous le meilleur moyen de vous plonger dans lâ€™univers musical de Daudine !

Allez, on nâ€™en dit pas plus, sinon vous allez tout savoir avant mÃªme dâ€™Ã©couterâ€¦

Playlist de l’Ã©mission :

Des arcs en ciel – Daudine

Emerald Bay – L’Heure Bleue

Madame – Juliette

DÃ©but Ã 0:22