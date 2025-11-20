SORTEZ! – CROUS PÔLE CULTURE

Aujourd’hui nous avons reçu Ines et Romane, toutes deux en service civique au pôle culture et vie de campus du CROUS. L’émission était principalement axée sur leurs missions, les événements culturels du CROUS pour les étudiants, et l’importance de la culture.

S’en est suivie la présentation et diffusion d’un micro-trottoir réalisé la 4 novembre 2025 devant la préfecture, en marge d’un rassemblement du collectif « Pas d’enfant à la rue ». Le sujet a soulevé la question de l’injustice de l’accès à la culture lorsque le droit au logement et la sécurité physique ne sont pas assurés.

BB girl du groupe OBD

Jeune Malagasy de Jyeuhair

Nouveau Groove de Ino Casablanca

RPST de Nobodylikesbirdy

Saturday Love de Cherrelle et Alexander O’Neal