SORTEZ! – COP1

Le 5 novembre 2025, nous avons accueilli Marine Issartel, Directrice du Plaidoyer de l’association COP1. Fondée après la crise sanitaire du Covid, COP1 est dédiée à l’aide alimentaire des étudiants et jeunes de moins de 26 ans, se distinguant par son approche d’aide sans autre condition. La rencontre coïncidait avec l’inauguration de la nouvelle antenne tourangelle (située au 360, près des Halles). L’échange a couvert l’établissement de cette nouvelle structure, les spécificités de son implantation locale, le recrutement des bénévoles, ainsi que la logistique, l’impact sociétal et les perspectives d’événements et de partenariats de COP1.

