Sortez ! – Compagnie La Clef

Dans cet épisode de Sortez !, nous avons reçu Valérie Lesage, fondatrice et désormais responsable artistique et pédagogique de la compagnie La Clef.

La compagnie La Clef, c’est une compagnie de théâtre d’improvisation qui mêle des professionnels du milieu, mais aussi des comédiens amateur·ices. Catch-Impro, Rewind, Les Artisans de l’Imaginaire, Impro Marmot… Des spectacles en tout genre et pour tous les âges.

Mais la compagnie La Clef, c’est aussi l’éducation : la transmission du théâtre d’improvisation aux plus jeunes à travers des cours proposés chaque semaine.

On fait un sacré tour d’horizon de tout ce que propose la compagnie La Clef dans cet épisode… et on rigole un peu aussi !

Playlist de l’émission :

5 sur nous – Danyl

Got to feel – FKA Twigs

Arbres infinis – Neniu