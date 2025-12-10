SORTEZ! – CINÉMA LE BALZAC

Nous avons eu le plaisir d’être accueilli au cinéma associatif le Balzac à Chateau Renault. Dans cette émission nous interrogeons Gisèle CHARMAISON, présidente et Jocelyne AMIRAULT, vice-présidente.

L’association, forte d’une longévité de 38 ans, est le seul lieu culturel qui fonctionne 7j/7 à Château-Renault. Les invitées expliquent l’engagement des salariés et de l’équipe de 50 bénévoles dans la gestion quotidienne.

Le cinéma possède les labels « Art et Essai » et « Patrimoine », et des actions spécifiques sont mises en place pour promouvoir ces films. Nous avons effectué un focus sur les animations, notamment celles pour le jeune public (ateliers, dispositif « 1, 2, 3 ciné »), le rendez-vous mensuel « Ciné-mardi » dédié au ciné-culte, les Ciné-rencontres/débats, le concept du Ciné-relax, l’utilisation de la cafétéria comme lieu de rencontres…

La seconde partie explore le rôle éducatif du cinéma et les défis pratiques, les invitées expliquent pourquoi une salle dédiée comme Le Balzac est indispensable pour offrir une expérience et une qualité de projection optimales.

L’émission se conclut sur une chronique de Coco sur le capital culturel et l’importance de la culture pour le jeune public, en lien avec le travail du Cinéma Le Balzac.