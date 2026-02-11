Sortez ! – Ciné Off

Dans cet épisode de Sortez!, nous avons eu le plaisir de recevoir Solenne Berger, directrice et programmatrice de Ciné Off.

Nous nous sommes penchés sur la partie éducation de l’association, sur leurs diverses évènements autour du cinéma, mais aussi sur la programmation à venir en février dans les différents cinémas partenaires.

Mais également, à la fin d’émission, vous pourrez retrouver le second podcast réalisé par les élèves de 3ème du collège Beaulieu, à l’occasion du festival de science-fiction des Mycéliades (un projet encadré par Ines Figuigui, Margot Courtin, Nour Abdallah, Tifa Ouissaid, Gaël Henanff et Mathis Maudet).

Playlist de l’émission

Heart to heart – Mac DeMarco

J’suis pas bo – Sam Sauvage

Minuit – Mairo, Hopital et Niels Schack