Sortez ! – Chuyokan dojo (Karaté)

Dans ce Sortez!, nous avons eu le plaisir de rencontrer Soufyane Chouiakh, éducateur sportif au CHUYOKAN DOJO, un club de karaté basé à Joué-lès-Tours. Avec nous également, Leïwella, ancienne stagiaire de Radio Campus Tours, mais également ceinture noire de karaté.

Soufyane a pu nous éclairer sur ce sport qu’est le karaté, sur les valeurs du karaté, sur leurs méthodes d’apprentissage au Chuyokan Dojo, mais également sur les « idées reçues » que peut avoir ce sport.

Playlist :

César – Dali

The Weight – The Chemicals Brothers

Master P – Kaytranada, Aminé et Big Sean