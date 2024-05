Sortez – Chinon en Jazz

Mercredi 29 mai

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Mathieu du Petit Faucheux ainsi que Martin, leader et trompettiste du groupe Swamp City six, collectif jazz dans le style et l’ambiance de la Nouvelle-Orléans. Ils étaient tous les deux à nos micros pour présenter le festival Chinon en Jazz, qui a débuté depuis le 28 mai et se tiendra encore du 31 mai au 2 juin 2024.

Durant l’émission, Mathieu maintenant habitué de l’émission, nous a représenté le petit faucheux, mais aussi l’histoire et l’organisation du festival Chinon en Jazz

De son côté, Martin nous a raconté la création de Swamp City et ce qu’il avait prévu pour leur passage dans le festival. Nous avons pu aussi connaître les futurs projets du collectif et leurs envies à la suite de cet événement.

Mais dans l’émission, on vous a surtout présenté la programmation du festival :

À retrouver sur le site de Chinon en Jazz ou a écouter dans le podcast.

Pour finir, Mathieu et Martin ont affronté la question de Juliette et notre dernier quart d’heure de jeu et de question existentielle.

Le tout accompagné de musique des artistes programmé dans le festival.

Chinon en Jazz, c’est du 31 mai au 2 juin totalement gratuits et répartis dans les différents lieux et monuments de Chinon.

Pour plus d’informations :

Le site de Chinon en Jazz

La Programmation

le Insta de Swamp City Six

Le Insta du Petit Faucheux

Le Insta de Sortez!

La Playlist de l’émission :

Swamp City Six – Black Bottom Stomp

Trio Inannen / Pasborg / Piromalli – Pratsch

Fur – Rozenn

Pour en savoir plus, tout est dans le podcast 😉