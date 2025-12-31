SORTEZ! – Château de Villandry et Forteresse de Chinon

Dans le cadre de l’événement « Noël au pays des châteaux », la Forteresse royale de Chinon et le Château de Villandry proposent deux ambiances différentes mais complémentaires. À Chinon, le thème « Mythes et Trés(or)s » met l’accent sur la puissance et l’éclat ; les visiteurs y découvrent des dragons géants au souffle doré, une couronne de fleur géante, le tout sublimé par une nocturne le 28 décembre.

Le Château de Villandry mise sur une atmosphère végétale et intimiste avec « La Nature s’invite au château », transformant les salons en une véritable forêt enchantée où des sapins naturels et des animaux des bois (rennes, faons, chouettes) investissent chaque pièce. Tandis que Chinon joue la carte du merveilleux médiéval et du prestige royal, Villandry recrée la chaleur d’une demeure familiale décorée de matériaux organiques, offrant une immersion sensorielle au cœur des fêtes de fin d’année.