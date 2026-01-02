SORTEZ! – CHÂTEAU DE CHENONCEAU : ENTRE NOËL ET ART FLORAL

Dans ce nouvel épisode de l’émission « Sortez ! » sur Radio Campus Tours, je suis reçue par deux invités d’exception au cœur du château de Chenonceau : Jean-François Boucher, scénographe floral et Meilleur Ouvrier de France et Etienne Chimbault Assistant Coordinateur événementiel et Communication Digitale au Château de Chenonceau.



Cet entretien nous emmène dans les coulisses de l’événement « Noël au Pays des Châteaux », où l’art floral sublime l’architecture unique du « Château des Dames » du 29 novembre au 4 janvier 2026. De la genèse du thème « Le Grand Nord » à la conception, Jean-François Boucher explique comment son équipe fait vivre l’atelier floral et le potager de fleurs pour maintenir une excellence quotidienne. Le podcast explore également la riche saga historique du monument, de Diane de Poitiers à la transformation de la galerie en hôpital militaire par la famille Menier durant la Grande Guerre. Entre secrets de fabrication, anecdotes historiques et présentation des masterclass de fin d’année, découvrez comment l’art floral et la magie de Noël se rencontrent dans l’un des monuments les plus visités de France pour offrir aux visiteurs une expérience sensorielle hors du commun.

Dans ce podcast nous avons écouté :

Seconde de TZK music

La Lavande de Pomme

Siffler sur la Colline de Joe Dassin

All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey