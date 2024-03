Sortez – Celtic Vagabond

Jeudi 14 mars

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu les 3 membres du groupe tourangeau Celtic Vagabond : Nino, Patrick et Amos. Ils sont venus présenter leur musique au style rétro, celtic, sci-fi, psychédélique-rock, rock and roll bubble gum fusion. C’est un groupe très expérimental.

Ils nous ont raconté la formation de ce trio, leurs parcours respectifs et comment ils ont composé leur dernier album intitulé We Come In Peace.

Prochaines dates :

Vendredi 15 mars – 20h30 : Au Garage à Couddes

Samedi 16 mars : À saint denis en région parisienne

Dimanche 17 mars – 18h00 : The Pale, Tours

Pour plus d’informations :

Le Insta de Celtic Vagabond

Le Insta de Sortez!

Le Insta de RCT

La playlist de l’émission :

Celtics Vagabond – Cooley’s Reel

Fugees– No woman, No cry

The Dubliner’s– Fiddler’s Green

Celtics Vagabond – Folk on the Lawn (Live)

Bonus Track: Celtics Vagabond– Coolio’s Reel

