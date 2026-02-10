Sortez ! – Bu_Verture
Dans cet épisode de Sortez!, nous avons eu la chance de recevoir Manon Chieux et Coline Jamin, toutes deux étudiantes en Master création de projets culturels en arts du spectacle à l’université de Tours. Elles sont venues nous parler de l’événement qu’elles organisent avec leur promo sur la réouverture de la bibliothèque universitaire des Tanneurs (d’où Bu_Verture).
L’événement aura lieu du 09/02 au 11/02, à la bibliothèque, et pleins d’animations sont prévus ! Vous pouvez retrouver tout le programme sur leur compte Instagram, créé pour l’occasion, @bu_verture.
Playlist de l’émission :
Les flashs – SABE
Alibi – Luther
L’horloger – Luther
Ivy – Franck Ocean
Podcast: Play in new window | Download