SORTEZ ! – Bruissements d’elles et Crous Culture

Dans cette émission nous avons eu le plaisir de recevoir Catherine Roussel, directrice des services culturels à St Cyr sur Loire, venues nous présenter la 27ème édition du festival Bruissements d’elles. Pilier culturel de la métropole tourangelle durant le « mois des droits des femmes », ce festival se déploie sur de nombreuses communes (Tours, St-Cyr, Joué-lès-Tours, Luynes, etc.) pour porter la voix des femmes artistes.

L’interview met en lumière l’histoire et la symbolique de cet événement, tout en détaillant une programmation 2026 riche et variée : du théâtre documentaire avec Femme non rééducable à l’Escale, aux concerts de têtes d’affiche comme Yael Naim, en passant par des hommages à George Sand ou Frida Kahlo. Catherine Roussel y explique comment le festival concilie divertissement, sujets de société (inclusion, luttes ouvrières, résilience) et médiation auprès du jeune public.

Également, Justine et Léa du Crous sont venues ensemble, et elles font le tour des dispositifs et des événements qui rythment la vie des étudiants tourangeaux en cette fin d’année universitaire (sport, événements en résidences, tremplins et scène, concours et Projets ,soutien aux initiatives…).