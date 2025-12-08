Sortez! – Boxe avec les Mots

Vendredi 05 décembre Radio Campus s’est rendu dans les locaux de l’Espace de Vie Sociale du quartier Rochepinard.

Khalid et Marine nous ont présenté « Boxe avec les Mots »: un événement qui aura lieu le samedi 13 décembre à partir de 14h30 au gymnase des Minimes à Tours.

Cet événement va mettre aux prises de jeunes adolescents pour un rond de boxe française et un round d’éloquence.

Avec l’appui de nombreux partenaires institutionnels, de la ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire et l’Union des jeunes avocats de Tours, Khalid et Marine font partie des chevilles ouvrières de ce projet qui mêle pratiques physiques et sportives mais aussi citoyenneté, culture et sens du collectif.

Playlist:

Arsenik – Boxe avec les mots

Retrouve le podcast juste ici: