Sortez ! – Avec le pôle transition écologique du CROUS

Dans cette émission, nous avons eu le plaisir de recevoir Clarence Vitry et Micheline Wetzel, toutes deux en service civique au Crous, dans le pôle transition écologique, ainsi que Paul-Émile Puaud, chargé de mission transition écologique au Crous.

Clarence et Micheline nous ont parlé des différentes missions et actions qu’elles mènent dans les différents pôles de l’université de Tours (Grandmont, Deux-Lions, Tanneurs, etc.), ainsi que dans les résidences universitaires du Crous. Paul-Émile, quant à lui, nous a présenté les directives nationales et les efforts mis en place par le Crous Orléans-Tours pour réduire, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre dans les résidences, ou encore pour favoriser l’utilisation de produits locaux dans les restaurants universitaires.

