SORTEZ ! – Atelier Dalbergia (luthier)
Nous avons été reçus par le luthier William Rock de l’atelier Dalbergia (situé 10 rue des tanneurs à Tours) qui nous a expliqué les clés de son métier, son parcours et sa passion.
L’atelier ne se contente pas de fabriquer des instruments : c’est un lieu de vie au cœur de la scène culturelle tourangelle, en lien avec les structures de spectacles locales.
Dalbergia s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Nous abordons : La place des nouvelles technologies face au savoir-faire manuel. Le choix des bois et leur impact sur la sonorité. La lutte contre l’obsolescence des instruments industriels. Le processus de création sur-mesure : du premier échange avec le musicien à l’instrument fini…
Nous avons écouté :
Too Bad – Rival Sons
Lazy – Deep Purple
Téléphone – MDNS & Théa
