SORTEZ ! – Atelier Dalbergia (luthier)

Nous avons été reçus par le luthier William Rock de l’atelier Dalbergia (situé 10 rue des tanneurs à Tours) qui nous a expliqué les clés de son métier, son parcours et sa passion.

L’atelier ne se contente pas de fabriquer des instruments : c’est un lieu de vie au cœur de la scène culturelle tourangelle, en lien avec les structures de spectacles locales.

Dalbergia s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Nous abordons : La place des nouvelles technologies face au savoir-faire manuel. Le choix des bois et leur impact sur la sonorité. La lutte contre l’obsolescence des instruments industriels. Le processus de création sur-mesure : du premier échange avec le musicien à l’instrument fini…

Nous avons écouté :

Too Bad – Rival Sons

Lazy – Deep Purple

Téléphone – MDNS & Théa