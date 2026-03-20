SORTEZ ! – ARSET et Ã‰CO CROUS

Lâ€™Ã©missionÂ Sortez !Â sur Radio Campus Tours reÃ§oit Anne-Lise, Coralie et Diane de lâ€™associationÂ ARSETÂ pour explorer les coulisses de la formation enÂ Conservation-Restauration des Biens Culturels. Lâ€™association souligne lâ€™importance du rÃ©seau et de la transmission avant de prÃ©senter son Ã©vÃ©nement clef : uneÂ journÃ©e dâ€™Ã©tude le 31 marsÂ dÃ©diÃ©e aux dÃ©fis techniques desÂ matÃ©riaux composites dans les maquettes et modÃ¨les rÃ©duits. Entre interventions de spÃ©cialistes et dÃ©bats, cette rencontre vise Ã valoriser ce patrimoine souvent mÃ©connu et Ã ouvrir la discipline au grand public comme aux futurs professionnels.

Egalement, nous avons eu le plaisir de recevoir Paul-Ã‰mile, Clarence et Micheline duÂ pÃ´le transition Ã©cologique du CROUSÂ pour prÃ©senter laÂ Bourse SolidaireÂ qui se tiendra leÂ 26 mars. OrganisÃ© dans le cadre de lâ€™alliance Â« Agir Ensemble pour un Campus Durable Â», cet Ã©vÃ©nement gratuit et ouvert Ã tous les Ã©tudiants vise Ã lutter contre la prÃ©caritÃ© tout en sensibilisant aux enjeux climatiques. Au programme de cette journÃ©e : une vente d’articles de seconde main (vÃªtements, accessoires) proposÃ©e par plusieurs associations locales Ã prix solidaires, ainsi qu’uneÂ confÃ©rence sur l’impact de laÂ fast fashion.

Lola POINSENET et Elio DURAND