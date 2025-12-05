SORTEZ! – APNE

Aujourd’hui sur Sortez! , nous avons eu le plaisir de recevoir Arthur Pinsard, le co-président de l’association APNE (Association pour la Protection de la Nature et de l’Environnement). C’est une association qui mène des actions pour la protection de l’environnement.

Arthur nous détaille leurs missions, les défis qu’ils rencontrent sur le terrain, et les actions clés qu’ils mènent pour la protection de l’environnement : nettoyage de sites, sensibilisation du public, projets locaux…



Nous avons pu écouter :

“We are your friends” de Justice”

“Amsterdam” de Disiz

“L’ère du Verseau” de Jungle Jack et JeanJass

“Tommy Lee” de Tyla Yaweh et Post Malone



