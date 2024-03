Sortez! – Àlke

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu Jules, alias Àlke qui est comédien et musicien. Il a rendu son projet public en 2021 avec son premier EP « eclo » et 3 après il sort son deuxième EP « caho » disponible dès le 22 mars 2024. On peut définir sa musique de folktronica, musique électronique ou encore de son organique. Il est accompagné de batterie, de kora et de machines.

Durant cette émission Àlke nous a parlé de son parcours et de sa passion pour le théâtre et la musique. il nous a expliqué comment il compose et ce qui l’inspire.

Prochaines dates :

Le jeudi 21 mars au temps machine (première partie de Crenoka)

Le 8 juin à Saint-jean-de-braye.

La playlist de l’émission :

Àlke – No More Fear

Àlke – Flooding Maze

Björk – Unison

Alt-J – Hunger of the Pine

Pour plus d’informations :

Le Insta de Àlke

Le Youtube de Àlke

Le Insta de Sortez!

Pour en savoir plus ? Tout est dans le podcast