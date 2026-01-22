SORTEZ ! – A nous de compter

Dans ce nouvel épisode de Sortez ! Nous avons reçu Noah Tot et Victor Durand pour nous présenter le projet ambitieux intitulé « À nous de compter ». Au micro, les deux invités décryptent comment ils vont se déplacer à travers la France (a vélo). Ce projet né d’une volonté de documenter sur le terrain l’Opération Milliard. Le duo nous explique comment ils filmeront les structures visitées. L’échange prend une dimension plus profonde avec la présentation de l’association Re.Boot, spécialisée dans la finance durable. Victor et Noah répondent sans détour aux enjeux cruciaux de notre époque : comment la finance peut-elle devenir un outil de lutte contre le réchauffement climatique ? Pourquoi les banques continuent-elles d’investir massivement dans les énergies fossiles ? Au-delà du constat, ils proposent des solutions concrètes pour s’ancrer, à l’échelle individuelle, dans une économie responsable.

L’émission est rythmée par une sélection musicale incluant Ascendant Vierge, Sex Shop Mushroom et La Femme.