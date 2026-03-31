Émission spéciale – Radio Campus à la ROADEF #2
Le Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT) et l’Université de Tours organisent la 27ème édition du congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision – ROADEF 2026.
Le congrès de la ROADEF est la plus grande manifestation francophone qui vise à réunir des chercheurs en Optimisation Combinatoire, Recherche Opérationnelle et Génie Industriel. Son objectif est de favoriser les échanges et les collaborations entre chercheurs et industriels, mais aussi de participer à la formation des jeunes chercheurs, qui sont fortement encouragés à présenter leurs travaux.
Des chercheuses et chercheurs en R.O. – Recherche Opérationnelle – qui nous présentent leurs objets d’études. Découvrez les applications multiples des algorithmes !
Interviews réalisées par Bertand, La Table de Multiplication, et Melissa Wyckhuyse, journaliste
Épisode 2
Nadia Brauner – directrice du GDR RO du CNRS, Pr. Université Grenoble Alpes
Instrument de politique scientifique, diplomatie scientifique, et est-ce qu’on en ferait pas un peu trop avec l’I.A. ?
Guillaume Joubert – Chercheur postdoctoral à l’Université de Tours
Les plannings soignants au CHRU de Tours
Génération de plannings hospitaliers équitables et flexibles
Le podcast
A écouter aussi
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