La Méridienne – De la Recherche Opérationnelle – Odile Bellanguez – ROADEF 2026

Le Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT) et l’Université de Tours organisent la 27ème édition du congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision – ROADEF 2026.
Le congrès de la ROADEF est la plus grande manifestation francophone qui vise à réunir des chercheurs en Optimisation Combinatoire, Recherche Opérationnelle et Génie Industriel. Son objectif est de favoriser les échanges et les collaborations entre chercheurs et industriels, mais aussi de participer à la formation des jeunes chercheurs, qui sont fortement encouragés à présenter leurs travaux.
Pour en savoir plus sur la recherche opérationnelle et sur le congrès de la ROADEF, nous recevons dans cette émission Odile Bellenguez, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, au département Automatique, Productique et Informatique, membre de l’équipe d’organisation de la ROADEF, [Axe RO&EESE] RO &Enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques.
Journaliste : Melissa Wyckhuyse – Émission coanimée avec Bertrand, de La Table de Multiplication.
HAL – Lire les articles d’Odile Bellenguez, Professeure, IMT Atlantique (département Automatique Productique et Informatique) / LS2N (UMR CNRS 6004)
Odile Bellenguez, Nadia Brauner, Christine Solnon, Alexis Tsoukias. Enseigner les enjeux sociétaux et environnementaux des algorithmes à travers un outil de navigation routière. ROADEF 2025 : 26ème congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision, Feb 2025, Champs sur Marme, France. ?hal-05006132?
Loubna Benabbou est professeure titulaire de la chaire de recherche en intelligence artificielle pour les chaînes d’approvisionnement au département des sciences de gestion à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et professeure associée au département informatique et recherche opérationnelle à l’Université de Montréal.
