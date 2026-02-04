Questions d’actu, le podcast des BUT2 Mesures Physiques de l’IUT de Blois #3
Épisode 3 – L’O.N.U. et ses défis (in)surmontables
Les Sources !
Veille Média (Articles de presse & BeMyMedia)
Plateforme BeMyMedia (Connexion) – Lien : https://www.bemy.media/
Astuce : Connecte-toi et tape les mots clés « ONU Veto », « Réforme Conseil Sécurité » ou « COP28 » pour trouver les articles.
Le Monde Diplomatique (Article sur le blocage de l’ONU) : Article de référence : « Dans l’impasse de l’ONU » ou « L’ordre international piétiné » (Anne-Cécile Robert).
Lien original : https://www.monde-diplomatique.fr/2023/11/ROBERT/66258
Utilisé pour : L’argument du blocage politique et du Veto.
Courrier International – Dossier : « L’ONU est-elle encore utile ? » ou articles sur le Brésil/Inde demandant un siège. Lien : https://www.courrierinternational.com/sujet/onu
Utilisé pour : L’argument de la représentativité et les pays émergents.
Sources Institutionnelles (Les Textes Officiels)
Charte des Nations Unies (Texte de loi) – C’est ici que se trouve l’Article 27 (Veto) et le Chapitre VII.
Lien : https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text
Statut de la Palestine (Observateur non-membre) – L’article de l’ONU expliquant le vote historique de 2012. Lien : https://news.un.org/fr/story/2012/11/255862
Le Conseil de Sécurité (Explication du Veto) – Page officielle expliquant le système de vote.
Lien : https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/voting-system
Sources Santé & Humanitaire (Les chiffres des réussites)
OMS – Poliomyélite (Chiffres officiels) – La page qui prouve la réduction de 99% des cas.
Lien : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
OMS – Variole (L’éradication) – Détails sur la réussite historique de 1980.
Lien : https://www.who.int/fr/health-topics/smallpox
Programme Alimentaire Mondial (Prix Nobel) :
La page qui détaille pourquoi ils ont eu le Nobel (nourrir 100 millions de personnes). Lien : https://fr.wfp.org/prix-nobel-de-la-paix
Sources Généralistes (Pour comprendre le fonctionnement)
Vie Publique (Site du gouvernement français) – Fiche : « Organisation des Nations unies (ONU) : comment ça marche ? »
Lien : https://www.vie-publique.fr/fiches/27018-organisation-des-nations-unies-onu-comment-ca-marche
Pour en savoir plus sur ce projet :
Épisode 4 –
Podcast: Play in new window | Download