Questions d’actu, le podcast des BUT2 Mesures Physiques de l’IUT de Blois #3

Épisode 3 – L’O.N.U. et ses défis (in)surmontables

Les Sources !

Veille Média (Articles de presse & BeMyMedia)

Plateforme BeMyMedia (Connexion) – Lien : https://www.bemy.media/

Astuce : Connecte-toi et tape les mots clés « ONU Veto », « Réforme Conseil Sécurité » ou « COP28 » pour trouver les articles.



Le Monde Diplomatique (Article sur le blocage de l’ONU) : Article de référence : « Dans l’impasse de l’ONU » ou « L’ordre international piétiné » (Anne-Cécile Robert).

Lien original : https://www.monde-diplomatique.fr/2023/11/ROBERT/66258

Utilisé pour : L’argument du blocage politique et du Veto.



Courrier International – Dossier : « L’ONU est-elle encore utile ? » ou articles sur le Brésil/Inde demandant un siège. Lien : https://www.courrierinternational.com/sujet/onu

Utilisé pour : L’argument de la représentativité et les pays émergents.



Sources Institutionnelles (Les Textes Officiels)

Charte des Nations Unies (Texte de loi) – C’est ici que se trouve l’Article 27 (Veto) et le Chapitre VII.

Lien : https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text



Statut de la Palestine (Observateur non-membre) – L’article de l’ONU expliquant le vote historique de 2012. Lien : https://news.un.org/fr/story/2012/11/255862



Le Conseil de Sécurité (Explication du Veto) – Page officielle expliquant le système de vote.

Lien : https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/voting-system



Sources Santé & Humanitaire (Les chiffres des réussites)

OMS – Poliomyélite (Chiffres officiels) – La page qui prouve la réduction de 99% des cas.

Lien : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis



OMS – Variole (L’éradication) – Détails sur la réussite historique de 1980.

Lien : https://www.who.int/fr/health-topics/smallpox



Programme Alimentaire Mondial (Prix Nobel) :

La page qui détaille pourquoi ils ont eu le Nobel (nourrir 100 millions de personnes). Lien : https://fr.wfp.org/prix-nobel-de-la-paix



Sources Généralistes (Pour comprendre le fonctionnement)

Vie Publique (Site du gouvernement français) – Fiche : « Organisation des Nations unies (ONU) : comment ça marche ? »

Lien : https://www.vie-publique.fr/fiches/27018-organisation-des-nations-unies-onu-comment-ca-marche

Pour en savoir plus sur ce projet :

