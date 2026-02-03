Questions d’actu, le podcast des BUT2 Mesures Physiques de l’IUT de Blois #2

Épisode 2 – La science doit-elle se limiter ?

Les Sources !

Épisode 2



1. Article sur la course à l’armement technologique

Titre : « Rencontre avec Clément Picaud d’Aerix Systems : innover face à la menace des drones » Média : Futura-Sciences

Lien : https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/guerre-futur-rencontre-clement-

picaud-aerix -systems-innover-face-menace-drones-126320/



2. Article sur la modification de la mémoire

Titre : « Un neuroscientifique veut soigner vos traumatismes en modifiant vos souvenirs » Média : Neozone

Lien : https://www.neozone.org/science/un-neuroscientifique-veut-soigner-vos-traumatismes-en-modifiant-vos-souvenirs/



3. Article sur la GPA

Titre : « GPA «éthique» : «Il faut informer, accompagner, assister, et surtout évaluer la capacité des femmes à porter un enfant» » Média : Libération (Source fournie sous format PDF dans le document d’analyse).

Pour en savoir plus sur ce projet :

