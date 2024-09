Press Start – Le retour en podcast !

Après une longue période d’absence, Press Start est de retour en podcast sur Radio Campus Tours !



Dans cette émission de reprise, nous vous parlons de nos actualités de la semaine, Tony vous parle de baldur’s gate 3 et Julien vous propose un quiz sur les jeux vidéos et les Jeux Olympiques !



Press Start, c’est votre émission jeux vidéo, 1 lundi sur 2, de 20h à 21h sur Radio Campus Tours ! Durant une heure, vos joyeux lurons vous partage leurs passions pour les jeux vidéo, autour de découvertes, d’analyses, de débats et de jeux dans cette émissions !