Radio Campus Tours – 99.5 FM

Actualités sociales, culturelles et universitaires locales, découvertes musicales, documentaires sonores et ateliers radio.

Playlists de Noël 2025

Chaque fin d’année tu les attends: les playlists de la prog musicale de Radio Campus Tours.

Voici celles qui ont été diffusées durant la semaine du 22 décembre 2025

La Playlist:

01 – Brenda – Natureza

02 – Tim Maia – E Necessario

03 – Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Alleluia

04 – Gilberto Gil – O Palco

05 – Taxi – O Homem

06 – Celso Rubinstein – Enquanto Ouver

07 – Silvio Cesar – A Festa

08 – Erasmo Carlos & Jorge Ben – O Comilão

09 – Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Squash

10 – Wilma Dias – La Massagiste

11 – Hanna – Deixa Rodar

12 – Os Famks – Labirinto

13 – Abaeté – Pisa No Tabuado

14 – Marcio Lott – Tema de Baby

15 – Sonia Santos – Speed

16 – Alcione – Quero Sim

17 – Ronaldo Reseda – Champagne

18 – Tarãntulas – Sabe Ser Feliz

La Playlist

Yol Aularong – Whiskey Whiskey

Thai Tanh – Bung Sang (Dawn)

Sinn Sisamouth – I Love Petite Women

Thành Mai – Toc Mai Son Vai Soi Dài (Long Uneven Hair)-The Bombay Royale – Falcons Landing

Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, Mahendra Kapoor & Kalyanji-Anandji – Pyar Zindaghi Hai

R.D. Burman – Dance Music (From Hare Rama Hare Krishna)

Asha Bhosle & R.D. Burman – Dum Maro Dum

The Bombay Royale – The Island Of Doctor Electrico

Kalyanji-Anandji – Qurbani

Behroze Chatterjee & Chorus – Sweet Seventeen

Sharda – Hotel Mein Botal

La Playlist:

01 – Cheika Rimitti (Algérie) – Nouar

02 – Malouma (Mauritanie) – Goueyred

03 – Noura (Algérie) – Had Elouad elli dan

04 – Asmahan (Syrie/Egypte) – Ya habibi taala elhaani

05 – Oum (Maroc) – Wali

06 – Do You Love Me (Liban)

07 – Bi Kidude (Zanzibar) – Alaminadura

08 – Ensemble Cantilena Antica – Mia Yrmana fremosa

09 – Kamilya Jubran (Palestine)

10 – Zahra Al Faasia (Maroc) – Ya Warda

11 – Feyrouz (Liban) – Biktoub Ismak ya habibi

12 – Oum Kalthoum (Egypte) – Min elli aal

13 – Arabic Calvivi Arabia – Anon

La Playlist

The High & MightyThe Meaning

Ras Kass feat. XzibitArch Angels

Capone-N-Noreaga, Tragedy KhadafiStick You

Non Phixion, Ill Bill, Lord GoatFour W’s

Rasco, Cali Agents, Planet AsiaMajor Leagues

Mos Def, Q-Tip, TashBody Rock

Polyrhythm AddictsNot Your Ordinary

MF Doom, MegalonOperation: Greenbacks

Adagio!NY to Philly

BahamadiaRugged Ruff

Pete Rock & C.L. Smooth It’s on You

Podcast: Play in new window | Download