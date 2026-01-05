Playlists de Noël 2025
Chaque fin d’année tu les attends: les playlists de la prog musicale de Radio Campus Tours.
Voici celles qui ont été diffusées durant la semaine du 22 décembre 2025
La Playlist:
01 – Brenda – Natureza
02 – Tim Maia – E Necessario
03 – Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Alleluia
04 – Gilberto Gil – O Palco
05 – Taxi – O Homem
06 – Celso Rubinstein – Enquanto Ouver
07 – Silvio Cesar – A Festa
08 – Erasmo Carlos & Jorge Ben – O Comilão
09 – Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Squash
10 – Wilma Dias – La Massagiste
11 – Hanna – Deixa Rodar
12 – Os Famks – Labirinto
13 – Abaeté – Pisa No Tabuado
14 – Marcio Lott – Tema de Baby
15 – Sonia Santos – Speed
16 – Alcione – Quero Sim
17 – Ronaldo Reseda – Champagne
18 – Tarãntulas – Sabe Ser Feliz
La Playlist
Yol Aularong – Whiskey Whiskey
Thai Tanh – Bung Sang (Dawn)
Sinn Sisamouth – I Love Petite Women
Thành Mai – Toc Mai Son Vai Soi Dài (Long Uneven Hair)-The Bombay Royale – Falcons Landing
Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, Mahendra Kapoor & Kalyanji-Anandji – Pyar Zindaghi Hai
R.D. Burman – Dance Music (From Hare Rama Hare Krishna)
Asha Bhosle & R.D. Burman – Dum Maro Dum
The Bombay Royale – The Island Of Doctor Electrico
Kalyanji-Anandji – Qurbani
Behroze Chatterjee & Chorus – Sweet Seventeen
Sharda – Hotel Mein Botal
La Playlist:
01 – Cheika Rimitti (Algérie) – Nouar
02 – Malouma (Mauritanie) – Goueyred
03 – Noura (Algérie) – Had Elouad elli dan
04 – Asmahan (Syrie/Egypte) – Ya habibi taala elhaani
05 – Oum (Maroc) – Wali
06 – Do You Love Me (Liban)
07 – Bi Kidude (Zanzibar) – Alaminadura
08 – Ensemble Cantilena Antica – Mia Yrmana fremosa
09 – Kamilya Jubran (Palestine)
10 – Zahra Al Faasia (Maroc) – Ya Warda
11 – Feyrouz (Liban) – Biktoub Ismak ya habibi
12 – Oum Kalthoum (Egypte) – Min elli aal
13 – Arabic Calvivi Arabia – Anon
La Playlist
The High & Mighty – The Meaning
Ras Kass feat. Xzibit – Arch Angels
Capone-N-Noreaga, Tragedy Khadafi – Stick You
Non Phixion, Ill Bill, Lord Goat – Four W’s
Rasco, Cali Agents, Planet Asia – Major Leagues
Mos Def, Q-Tip, Tash – Body Rock
Polyrhythm Addicts – Not Your Ordinary
MF Doom, Megalon – Operation: Greenbacks
Adagio! – NY to Philly
Bahamadia – Rugged Ruff
Pete Rock & C.L. Smooth – It’s on You
