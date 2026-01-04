Plan Séquence | Bilan cinéma 2025

En 2025, il y a eu peut-être moins de films très attendus (quoique), davantage de suites ou des adaptations, mais lorsque des cinéastes nous ont proposé des histoires originales, de nouveaux récits, nous leur avons fait confiance pour nourrir notre imaginaire et pour nous faire voyager. Merci à elles et eux !

S’il y a eu moins de spectateurs.trices en salles cette année, nous voulons et nous devons rester optimistes ! En ces temps troublés, où les financements de la culture sont remis en question, il est essentiel de défendre un cinéma de la pluralité, un cinéma pour toutes et tous. En France, nous avons la chance inouïe de pouvoir voir sur les écrans aussi bien Avatar : De feu et de cendres que Sirat, Zootopie 2 ou L’Agent secret. Pour éviter des créations uniformisées, il nous faut préserver ce système unique.

Alors que retenir de 2025 ?

Côté succès au box-office, les films américains dominent largement : Zootopie et Lilo et Stitch dépassent les 5 millions d’entrées, tandis que F1, Jurassic World et God Save the Tuche franchissent la barre des 3 millions. Avatar est d’ailleurs déjà bien parti pour dépasser l’ensemble de ces films.

L’année a été riche et variée : des biopics (sur Bob Dylan, Robbie Williams, Bruce Springsteen), des comédies populaires (God Save the Tuche, Les Bodin’s partent en vrille), des films d’animation (les Disney comme Zootopie et Lilo et Stitch, mais aussi Mémoire d’un escargot, Cristal d’Or au Festival d’Annecy). Elle a également été marquée par le retour de grands cinéastes : Bong Joon-ho avec Mickey 17, Jafar Panahi (Un simple accident), Dominik Moll (Dossier 137), Kleber Mendonça Filho (L’Agent secret), Pedro Almodóvar (La Chambre d’à côté), ou encore Cédric Klapisch avec La Venue de l’avenir. Sans oublier de très beaux premiers films : La Pampa d’Antoine Chevrollier, Partir un jour d’Amélie Bonnin, Kneecap de Rich Peppiatt ou L’Épreuve du feu d’Aurélien Peyre.

Nous avons aussi été émus, parfois jusqu’aux larmes, avec À bicyclette de Mathias Mlekuz, Nino de Pauline Loquès ou Arco d’Ugo Bienvenu.

Parlons pour finir du cinéma jeune public, car l’année 2025 a été remarquable : Mary Anning de Marcel Barelli, Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, sans oublier Le Secret des mésanges d’Antoine Lanciaux.

Alors, même s’il y a eu des déceptions et des films qui n’ont pas rencontré le succès, retenons avant tout, les chocs, les rencontres, les échanges, les découvertes. Car le cinéma, c’est cela : des émotions partagées dans une salle obscure, ce lieu où le temps d’un film, on peut échapper aux tumultes du monde, parfois les saisir et tenter de les comprendre.