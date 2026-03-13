La Méridienne – Parlons DonUTT, avec Jérôme Plain, Université de Technologie de Troyes

Le Doughnut : un modèle économique qui allie justice sociale et enjeux économiques

On doit cette autre façon de penser le rapport au monde et à l’économie à Kate Raworth, économiste britannique. L’objectif est de permettre à tous de vivre le mieux possible dans une planète limitée, en respectant les 9 limites planétaires. Et ça ressemble à ça :

Source : site Oxfam

Plusieurs villes, dont Grenoble, Barcelone, Amsterdam ou Bruxelles, ont adapté ce modèle à leurs réalités économiques, climatiques, sociales pour être des villes plus résilientes.



L’Université de Technologie de Troyes – l’UTT – a également modélisé son DonUTT.

« À terme, l’ambition est claire : faire du DonUTT un véritable outil d’aide à la décision, au service des transitions écologiques et sociales de l’université. En ce sens, l’UTT souhaite partager cette méthodologie afin de permettre à d’autres établissements d’enseignement supérieur de s’en inspirer et d’engager, à leur tour, une démarche structurée de mesure et de pilotage de leur soutenabilité », explique Jérôme Plain, Directeur adjoint de l’Université de Technologie de Troyes.

Première partie

Pour en savoir plus, nous échangeons avec lui. Tout d’abord, qu’est-ce qu’une université de technologie, quelle différence avec un IUT, ou l’école Polytech’ ? Quels types d’étudiants pour quels types de diplômes ? La place de l’international à l’UTT : 230 partenariats internationaux, un réseau européen EUT+ . Dans quel but, pour quoi faire ? Une filière ISI – Informatique et Systèmes d’Information ouverte… aux khâgneux ?

Une chaire de gestion de crise, une chaire sur la sécurité globale, des DU sur des compétences proches : gérer les crises, maintenir la paix ou anticiper la guerre ?

5 unités de recherche : qu’y fait-on ? Et l’I.A. ?

Deuxième partie

Le DonUTT : d’où vient cette idée ? Réduction drastique des financements de l’Enseignement Supérieur : est-ce « DonUTT compatible » ? Quid de la précarité étudiante, des VSS, si le modèle Donut vise des opportunités et une égale dignité pour tous et toutes ? Un DonUTT pas politique mais responsable ?

Journaliste – Melissa Wyckhuyse

Liens

OXFAM France – La théorie du Donut : une nouvelle économie est possible

Carenews – Le média des acteurs de l’engagement – Au fait, c’est quoi la théorie du donut ?

Ville de Grenoble – Théorie du Donut – Grenoble 2040

Eclaira – Économie circulaire en Auvergne-Rhône Alpes – La Théorie du Donut, de quoi parle-t-on ?

La Théorie du Donut de Kate RAWORTH | Paris Zéro Carbone

France Culture – Avec Sciences – Activer et fixer des molécules thérapeutiques de manière ciblée, grâce à de la lumière

France Info – « Ce n’est plus tenable » : étudiants et enseignants manifestent contre le manque de moyens dans l’enseignement supérieur